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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снег с дождем пообещали казахстанцам в ближайшие дни

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Низовая метель и сильный ветер
Низовая метель. Иллюстративное фото: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане, а также предупредили о возможных осадках и усилении ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".

Как сообщили метеорологи, в период с 21 по 23 декабря резких изменений в температуре воздуха по Казахстану не ожидается.

Однако в начале указанного периода в северной и восточной части, а также в центре республики, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется снег – ночью, а днем – снег и дождь. Кроме того, ночью на севере и востоке страны ожидается сильный снег.

Также 23 декабря под влиянием Атлантического циклона на западе и юго-западе Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега.

В целом же по республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15-20 м/с и с порывами до 25 м/с. Еще прогнозируются туманы.

Отметим, что представители МВД регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051676-shtormovoy-veter-do-25-ms-i-gololed-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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