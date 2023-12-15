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30 лет независимости Казахстана

"Были схватки": роженица попала в снежный плен в области Жетісу

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Машину с женщиной, у которой начались предродовые схватки, вызволили из снежного плена спасатели области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, спасательная операция прошла накануне, 14 декабря, в области Жетісу.

Из-за плохих погодных условий, и в частности метели, спасатели производили работы на автодороге Достык - Ушарал: со стороны станции Достык, где застряли 8 грузовых и 5 легковых автомашин, со стороны села Акщи оставались 2 грузовых и 2 легковых автомашин.

"Во время аварийно-спасательных работ сотрудники ДЧС области из снежного заноса отбуксировали застрявшую автомашину на безопасный очищенный участок автодороги, в машине находилась беременная женщина 1989 года рождения, у которой на тот момент были предродовые схватки. После эвакуации данная автомашина самостоятельно продолжила путь в роддом города Ушарал", - сообщили в МЧС.

Буксировка застрявшей машины
Буксировка застрявшей машины. Фото: МЧС РК

В ходе спасательной операции из снежного заноса в общей сложности было вызволено 43 человека, из них 4 детей. Работы, как отметили в ведомстве, продолжаются.

Морозы в Казахстане

Напомним, сильные морозы в ряде регионов страны наблюдаются с прошлой недели. На сегодня, 14 декабря, в десяти областях объявлено штормовое предупреждение - ожидается ветер до 28 м/с и морозы до 40 градусов.

Ранее в МЧС рассказывали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах. Также были спасены несколько десятков иностранных граждан. Спасатели подчеркивали, что, несмотря на предупреждения, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации МЧС.

Кроме того, в аэропорту Алматы пассажиров предупредили, что из-за сильных морозов и непогоды возникают временные проблемы с оборудованием наземного обслуживания.

Сегодня ночью в Жамбылской области объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. В регионе до сих пор бушует непогода.

Кроме этого, несколько десятков спасателей направил Кыргызстан в Жамбылскую область Казахстана, где на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2051007-byli-shvatki-rozhenitsa-popala-v-snezhnyy-plen-v-oblasti-zhetisu/

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