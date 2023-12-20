Снегопад снова обещают жителям Астаны и Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 20 декабря - в Астане и Алматы вновь ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение - на юге страны обещают туманы и гололед, а жителей северных и восточных регионов предупреждают о метелях.