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Снегопад снова обещают жителям Астаны и Алматы

Опубликовано:

Снегопад в Астане
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 20 декабря - в Астане и Алматы вновь ожидается снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до -5 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 7,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.

Напомним, сегодня в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение - на юге страны обещают туманы и гололед, а жителей северных и восточных регионов предупреждают о метелях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051599-snegopad-snova-obeschayut-zhitelyam-astany-i-almaty/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопад снова обещают жителям Астаны и Алматы
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