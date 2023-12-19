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Рукописи об истории казахов нашли в США (видео)

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Книга об истории казахского народа
Книга об истории казахского народа, найденная в США. Фото: 24.kz

В США найдены рукописи западного исследователя Ральфа Фокса с информацией о казахском народе, начиная с XIX века. Об этом сообщает телеканал 24KZ.

Как сообщает телеканал, журналист Дуйсенали Алимакын, исследуя архивное наследие, связанное с казахами, нашел рукописи, подтверждающие исторические данные.

Сам Дуйсенали Алимакын учится в США, а в свободное время изучает местные архивы. Он нашел книгу, написанную 100 лет назад британским писателем и историком Ральфом Фоксом. Сборник называется "Степные народы".

"Можно сказать, что в книге очень много информации о казахах. Самое главное, что на второй обложке книги он нарисовал казахского охотника с беркутом. Образ типичного казаха 1900-х годов. Еще есть специальная глава под названием "Казахский характер", повествующая о том, кто такие казахи. Главное, что ранее путешественники с Запада и других стран путали казахов с киргизами. А здесь он очень точно оценивает это понятие", - делится Дуйсенали Алимакын.

Как сообщается на сайте телеканала, в XIX веке американские исследователи написали немало работ о казахском народе. И один из них - Ральф Фокс. Американский исследователь посещал казахские села и изучал их быт и традиции, писал о том что видел и узнавал от местных жителей.

К примеру, в книге рассказывается о том, как в 1900-е годы Аральское море называли Синим морем. Описана также в книге настоящая история о Национально-освободительном восстании 1916 года, жизни народа и хорошо показан образ казахской женщины двухвековой давности.

Дуйсенали Алимакын отмечает, что западные путешественники все ездили в казахскую степь, начиная с 1800-1900 годов.

"Они писали сведения об их истории, культуре, жизни народа, политической ситуации, об их взглядах, религии, школе, положении и опубликовали множество книг в Америке и Европе. Это показывает, что отношения начались именно с того времени", - добавил он.

Журналист допускает тот факт, что в библиотеках и архивах других штатов сохранилось еще немало подобных книг по истории казахского народа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051442-rukopisi-ob-istorii-kazahov-nashli-v-ssha-video/

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