Когда с улиц Алматы вывезут основную часть снега, рассказали в акимате

В Алматы коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада. На данный момент с городских улиц вывезли уже 6,3 тыс. кубометров снега, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ведомстве напомнили, что 16-17 декабря в Алматы выпало 9 сантиметров снега. Были организованы массовые работы по уборке улиц.

Представители алматинского акимата сообщили, что рабочие обработали дороги противогололедными материалами и сгребли снег к обочинам. Сейчас же проводятся работы по формированию валов и массовый вывоз снега.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 было вывезено 6300 кубических метров снега. Однако основные работы по вывозу снега запланированы на ночной период из-за уменьшения интенсивности дорожного движения и количества припаркованного транспорта.

"Особое внимание уделено очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта. Силами 185 единиц малогабаритной спецтехники производится механизированная уборка тротуаров.

Кроме этого, на тротуарах, где невозможен проход техники (лестницы, пандусы и т. д.), а также на остановках общественного транспорта, производится ручная очистка от снега и наледи силами 425 рабочих. Всего задействовано 344 единицы спецтехники и 840 дорожных рабочих", – подчеркнули в городской администрации.

Также, по данным ведомства, в акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю производства работ по уборке снега.

Подчеркивается, что температура воздуха сегодня составляет 0…-2 градуса, а ночью она опустится до -4...-6 градусов. При этом завтра, 18 декабря, днем термометры будут показывать 0…-2 градуса. До 20 декабря осадков не ожидается.

"Сообщить о проблемах в работе городского хозяйства можно по круглосуточному телефону Open Алматы "1308" или написать жалобу на What’s App номер +7 706 689 8898", – добавили в акимате Алматы.

Напомним, ранее спасатели Алматы призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными из-за гололеда.

Кроме того, представители ДЧС сообщали и об опасности схода лавин в Алматы.

При этом ранее представители АО "Пассажирские перевозки" сообщали об отмене и задержке ряда поездов в Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий, а в "КазАвтоЖоле" предупредили о закрытии еще двух трасс республиканского значения.