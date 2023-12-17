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Спасатели предупредили жителей Алматы об опасности

Опубликовано:

Cход лавины
Лавина. Иллюстративное фото: Dougberry/ Getty Images

Жителей и гостей города Алматы предупредили об опасности схода лавин и попросили воздержаться от похода в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

"В связи со значительным приростом снега в горах – более 25 см на высотах более 2600 абс.м (осадки продолжаются) – в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы и в районе ледника Богданович лавиноопасно! Возможны самопроизвольные сходы снежных лавин", – предупредили представители департамента по ЧС.

В связи с этим специалисты ГУ "Казселезащита" и ДЧС Алматы попросили туристов воздержаться от походов в горы.

"Если по какой-либо причине вы оказались в горной местности, не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", – добавили спасатели.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

  • постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
  • попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
  • при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051235-spasateli-predupredili-zhiteley-almaty-ob-opasnosti/

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