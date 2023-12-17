Спасатели предупредили жителей Алматы об опасности

Жителей и гостей города Алматы предупредили об опасности схода лавин и попросили воздержаться от похода в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

"В связи со значительным приростом снега в горах – более 25 см на высотах более 2600 абс.м (осадки продолжаются) – в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы и в районе ледника Богданович лавиноопасно! Возможны самопроизвольные сходы снежных лавин", – предупредили представители департамента по ЧС.

В связи с этим специалисты ГУ "Казселезащита" и ДЧС Алматы попросили туристов воздержаться от походов в горы.

"Если по какой-либо причине вы оказались в горной местности, не выходите на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину. Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", – добавили спасатели.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины: