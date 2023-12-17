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Снегопад в Алматы: как город очищают от снега, показал акимат (фото)

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Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вчера в Алматы вновь выпал снег. Всю ночь коммунальные службы расчищали улицы города. Как это было, показали в пресс-службе акимата мегаполиса, передает NUR.KZ.

Как сообщили в ведомстве, с 14:10 16 декабря в городе Алматы началось выпадение слабого снега, который завершился в 03:00 17 декабря. По данным специалистов, в городе выпало 9 сантиметров снега.

"С 16:30 по 19:00 16 декабря силами 121 пескоразбрасывателей производилась посыпка противогололедных материалов по утвержденным маршрутам. Использовано 1416 тонн ПГМ.

Сгребание и подметание снежной массы с проезжей части производилось с 2 часов ночи", – говорится в сообщении.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 05:00 для предупреждения гололедных явлений превентивно обработаны жидким противогололедным реагентом основные магистрали.

С 08:00 – организован выход техники в дневной период, продолжаются работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов.

"По состоянию на 09:00 17 декабря вывезено 2754 кубометра снега", – подчеркнули представители акимата.

Также отмечается, что ночью снег в городе чистили задействовано 354 единицы спецтехники и 421 дорожный рабочий. Днем в работах задействованы 344 единицы спецтехники и 840 рабочих.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Районные акиматы организовали круглосуточное дежурство по контролю снегоуборочных работ.

По прогнозу РГП "Казгидромет" температура воздуха сегодня днем в Алматы составит -1…-3 градуса.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, ранее спасатели Алматы призвали автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными из-за гололеда.

Кроме того, представители ДЧС сообщали и об опасности схода лавин в Алматы.

Уборка снега в Алматы
Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В целом же представители МВД регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051239-snegopad-v-almaty-kak-gorod-ochischayut-ot-snega-pokazal-akimat-foto/

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