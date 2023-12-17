Еще две дороги перекрыли в Казахстане из-за ухудшения погоды

Участки автодорог республиканского значения перекрыли в Жамбылской области и в области Жетiсу из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер, ограничение видимости) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в 2 областях", – сообщили специалисты.

Так, в Жамбылской области перекрыт участок трассы "Алматы – Ташкент – Термез" от села Кенен до поселка Кайнар (новый перевал Кордай). Протяженность закрытого участка – 95 км.

При этом в области Жетiсу закрыли участок дороги "Ушарал – Достык" протяженностью 100 км от станции Коктума до станции Достык.

"Ограничение действует для всех видов транспорта", – подчеркнули представители "КазАвтоЖола".

Отмечается, что на данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 288 единиц техники.

Ранее представители АО "Пассажирские перевозки" сообщали об отмене и задержке ряда поездов в Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, на сегодняшний день синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах страны. Здесь ожидаются морозы, осадки и гололед.

Кроме того, в Алматы сегодня метеорологи прогнозируют туман и гололед. Горожан попросили соблюдать осторожность, а также воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода лавин.