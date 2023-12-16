Морозы до -26 и снегопад: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана - ожидаются мороз, осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Предстоящей ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

В Атырауской области завтра возможен сильный снег. На западе, севере, юге области – туман, гололед.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области пообещали туман.

17 декабря на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетiсу усилится ветер - северо-восточный, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. В центре, горных районах области ночью прогнозируется сильный мороз -26градусов.

Завтра днем на юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, днем на юго-востоке, юге области порывы 15-18 м/с.

Днем в воскресенье на юго-западе области Абай возможна низовая метель. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области - туман и гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем на западе области порывы 15 м/с.