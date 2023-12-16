Трассу "Алматы-Ташкент-Термез" закрыли из-за сильного гололеда

В Алматинской области перекрыли движение по трассе "Алматы-Ташкент-Термез" - ограничения ввели из-за гололеда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

"16 декабря 2023 года с 08:50 часов в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, сильный гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения А-2 "Алматы-Ташкент-Термез" км 59 (с. Жанакурлыс) — км 143 (граница Жамбылской области)", - говорится в сообщении.

Отметим, 15 декабря в Казахстане ограничили движение на трассах в 5 регионах страны из-за непогоды. Ограничения были введены почти на 1,8 тыс. км дорог.

До этого в Жамбылской области был введен режим ЧС - на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто. На помощь казахстанским спасателям пришли их коллеги из Кыргызстана.

Стоит отметить, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют ослабление морозов.