Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Снег пообещали сегодня в Алматы и Шымкенте

Опубликовано:

Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы, согласно прогнозу, ожидается сильный снег. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -11 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,7 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в праздничные дни в Казахстане прогнозируют ослабление морозов.

Антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток.

Также синоптики дали прогноз на последние дни уходящего года. Во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается осадочная погода с метелями, порывистым ветром и гололедом, в конце второй декады в отдельных районах прогнозируются сильные осадки.

Лишь в середине третьей декады по РК ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируются туманы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051147-sneg-poobeschali-segodnya-v-almaty-i-shymkente/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег пообещали сегодня в Алматы и Шымкенте
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.