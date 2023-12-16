Снег пообещали сегодня в Алматы и Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 16 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы, согласно прогнозу, ожидается сильный снег. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 1,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -11 градусов, ночью температура снизится до -19 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,7 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что в праздничные дни в Казахстане прогнозируют ослабление морозов.

Антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток.

Также синоптики дали прогноз на последние дни уходящего года. Во второй половине декабря на большей части Казахстана ожидается осадочная погода с метелями, порывистым ветром и гололедом, в конце второй декады в отдельных районах прогнозируются сильные осадки.

Лишь в середине третьей декады по РК ожидается кратковременное прекращение осадков. На юге, юго-востоке страны прогнозируются туманы.