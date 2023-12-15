Токаев посетил школу, построенную в Астане на деньги, конфискованные у коррупционеров (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичную школу-гимназию №96, которую построили на конфискованные у коррупционеров средства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент ознакомился с работой учебного заведения. Отмечается, что школа была построена на конфискованные у коррупционеров средства. Ее строительство позволило снизить нагрузку на другие школы, расположенные на левобережье столицы. На сегодняшний день здесь обучается 1466 учащихся.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в школе-гимназии социально-гуманитарного направления. Наряду с английским и французским языками учащиеся также изучают китайский язык.

По словам директора школы Сауле Теменовой, в учебном заведении осуществляется инклюзивное образование. При этом для каждого учащегося разрабатывается индивидуальная программа обучения. Имеются кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Сегодня в гимназии учатся 28 детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, в школе действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.

Сообщается, что глава государства осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками.

"Робототехника – перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В беседе с коллективом школы президент отметил, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.

Также главе государства рассказали о состоянии системы образования в столице.

Как сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 школ на 16 тысяч мест. На сегодняшний день открыто 7 школ. До конца года будут открыты еще 5 новых школ.️

Он также сообщил о работе по исполнению поручения президента об открытии высшего педагогического учебного заведения в Астане.

Напомним, в начале сентября прошлого года президент Казахстана, выступая с посланием народу страны заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов отчитался о выполнении поручения президента.

"По поручению главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре", – подчеркивал Смаилов.

10 ноября 2022 года он объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

При этом в марте 2023 года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров.

А уже в июле Смаилов сообщил, что до конца этого года планируется открыть еще 146 школ на 130 тыс. мест, в том числе 62 – за счет средств, изъятых у коррупционеров.