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Эзотерика
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ЧС в Жамбылской области: на помощь прибыли спасатели из Кыргызстана (видео)

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Машины спасателей
Машины спасателей. Кадр из видео: instagram.com/mchs_kyrgyzstan

Несколько десятков спасателей направил Кыргызстан в Жамбылскую область Казахстана, где на трассах из-за непогоды застряли больше 100 авто, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как пишет издание, ссылаясь на МЧС Кыргызстана, вчера, 14 декабря, больше ста автомобилей попали в снежный плен на трассе Алматы - Ташкент, между селами Алга и Кордай. Среди них были и машины, направлявшиеся в Кыргызстан.

Чтобы вызволить водителей и пассажиров, на трассу было направлено 99 казахстанских спасателей и 37 единиц тяжелой техники.

Помимо этого, МЧС Кыргызстана также отправило 39 своих спасателей, 5 единиц тяжелой техники, 1 пикап и 2 снегохода.

"По итогам переговоров центров управления в кризисных ситуациях МЧС Кыргызстана и Казахстана организуют беспрепятственный проезд волонтеров на пяти транспортных средствах. Застрявших граждан эвакуируют в безопасное место", - пишет издание, ссылаясь на МЧС.

Непогода на юге Казахстана

12 декабря сообщалось, что в южные регионы Казахстана придут 38-градусные морозы, в связи с чем почти во всех южных областях было объявлено штормовое предупреждение.

В тот же день стало известно, что вечером из-за непогоды пришлось закрыть несколько трасс в Туркестанской области.

Позже в МЧС показали, как спасали застрявших на трассах казахстанцев и иностранцев - из-за закрытых дорог автомобили и пассажирские автобусы застряли на безлюдных трассах. Спасатели доставили всех в пункты обогрева или кафе.

Сегодня ночью в Жамбылской области объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Из-за непогоды без электричества остались больше 8 тыс. жителей региона в 32 населенных пунктах.

В акимате сообщили, что из-за резкого похолодания, метели и плохой видимости на трассах в снежных заносах застряли сотни авто. Только вчера спасатели эвакуировали с заснеженных трасс больше 1200 человек.

При этом накануне сообщалось, что на трассах Жамбылской области из-за плохих погодных условий застряли полтысячи грузовиков. Рядом с ними до улучшения ситуации находятся полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051002-chs-v-zhambylskoy-oblasti-na-pomosch-pribyli-spasateli-iz-kyrgyzstana-video/

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