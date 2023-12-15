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Фейковой рассылкой напугали экибастузцев

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Экибастуз
Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/abeysekin

Жителей Экибастуза напугала рассылка о "снижении параметров теплоснабжения". Информацию в рассылке уже опровергли в "Экибастузтеплоэнерго", передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО.

Как сообщает ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на своей странице в Instagram, в мессенджерах и социальных сетях экибастузцы пересылают голосовое сообщение, в котором неизвестный мужчина предупреждает о предстоящем "снижении параметров теплоснабжения для проведения ремонтных работ".

Автор рассылки обращается к соседям, призывая "готовиться к худшему", ссылаясь на близкого родственника, который якобы узнал эту информацию от руководителей.

"Данная информация не соответствует действительности и не имеет никакого отношения к Экибастузу!

Сообщаем, что температурный и гидравлический режимы тепловой сети в Экибастузе соответствуют заданным параметрам. Оборудование станции и тепловые сети работают в штатном режиме.

Призываем вас доверять только достоверной информации и не распространять фейковые сообщения", - заявили в "Экибастузтеплоэнерго".

ЧП на Экибастузской ТЭЦ

Напомним, в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Тогда в ТОО "Экибастузтеплоэнерго" сообщали, что работы по восстановлению ТЭЦ ведутся, на месте работают свыше ста человек.

Позже аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о ситуации в Экибастузе. По словам главы региона, повреждение не повлияет на остановку теплоснабжения в городе. Он также озвучил подробности произошедшей аварии.

11 декабря Байханов сообщил, что станция вышла на заданные параметры, и пообещал, что скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза.

Отметим, что ситуацию с теплоснабжением в стране ранее комментировали в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050963-gotovtes-k-hudshemu-rassylka-o-snizhenii-teplosnabzheniya-napugala-zhiteley-ekibastuza/

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