"Продуваются всеми ветрами": аким ответил на жалобы астанчан о холодных автобусах

Аким Женис Касымбек высказался о проблеме холодных автобусов, в которых ездят люди, живущие на окраине Астаны – он признал, что парк изношен, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в маслихате Астаны обсуждались вопросы развития города. В ходе мероприятия депутаты затронули вопрос работы общественного транспорта. По их словам, люди, проживающие на окраинах, особенно в жилых массивах Куйгенжар, Мичурино, Учхоз, жалуются на холодные автобусы, "продуваемые всеми ветрами".

Градоначальник Женис Касымбек напомнил, что на прошлой неделе он встречался с представителями всех шести автобусных парков.

"Знаете, что в этом году порядка 300 новых автобусов в город пришло, из них одна четвертая часть – это частные автопарки завезли, мы ожидаем до конца года порядка 90 еще автобусов – 1 автопарк. На следующий год ставим план: 200 автобусов первый автопарк и порядка 100 –частники, итого 300 (транспортных средств– прим. ред.).

Парк изношен, были нарекания (со стороны жителей – прим. ред.) Мичурино, Ондирис, Кирпичный. Смена была автопарков с маршрутов и все ожидали, что будут новые Yutong. Например, в Уркер пошли такие автобусы, и люди это знают на других окраинах и требуют тоже самое. Но не везде сразу получается поменять, но будем менять, есть детальный план", – пояснил аким.

Отметим, что сегодня в Астане прогнозировали ясную морозную погоду. Дневная температура воздуха прогреется до -16 градусов, ночью снизится до -27 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

Завтра, согласно данным на сайте РГП "Казгидромет", температура воздуха днем достигнет -10...-12 градусов. Скорость ветра будет равна 3-8 м/с.

Сегодня школьников в столице, а также в Алматы перевели на дистанционный формат обучения. А вчера в связи с непогодой казахстанские авиакомпании обратились к жителям страны, предупредив о возможной задержке авиарейсов.

Также вчера мы писали, что столичные мечети предлагают жителям Астаны бесплатную развозку в мороз, а работников коммунальных служб начали угощать горячими обедами.