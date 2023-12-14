Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Продуваются всеми ветрами": аким ответил на жалобы астанчан о холодных автобусах

Опубликовано:

Люди ждут автобус на остановке
Остановка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Женис Касымбек высказался о проблеме холодных автобусов, в которых ездят люди, живущие на окраине Астаны – он признал, что парк изношен, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в маслихате Астаны обсуждались вопросы развития города. В ходе мероприятия депутаты затронули вопрос работы общественного транспорта. По их словам, люди, проживающие на окраинах, особенно в жилых массивах Куйгенжар, Мичурино, Учхоз, жалуются на холодные автобусы, "продуваемые всеми ветрами".

Градоначальник Женис Касымбек напомнил, что на прошлой неделе он встречался с представителями всех шести автобусных парков.

"Знаете, что в этом году порядка 300 новых автобусов в город пришло, из них одна четвертая часть – это частные автопарки завезли, мы ожидаем до конца года порядка 90 еще автобусов – 1 автопарк. На следующий год ставим план: 200 автобусов первый автопарк и порядка 100 –частники, итого 300 (транспортных средств– прим. ред.).

Парк изношен, были нарекания (со стороны жителей – прим. ред.) Мичурино, Ондирис, Кирпичный. Смена была автопарков с маршрутов и все ожидали, что будут новые Yutong. Например, в Уркер пошли такие автобусы, и люди это знают на других окраинах и требуют тоже самое. Но не везде сразу получается поменять, но будем менять, есть детальный план", – пояснил аким.

Отметим, что сегодня в Астане прогнозировали ясную морозную погоду. Дневная температура воздуха прогреется до -16 градусов, ночью снизится до -27 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

Завтра, согласно данным на сайте РГП "Казгидромет", температура воздуха днем достигнет -10...-12 градусов. Скорость ветра будет равна 3-8 м/с.

Сегодня школьников в столице, а также в Алматы перевели на дистанционный формат обучения. А вчера в связи с непогодой казахстанские авиакомпании обратились к жителям страны, предупредив о возможной задержке авиарейсов.

Также вчера мы писали, что столичные мечети предлагают жителям Астаны бесплатную развозку в мороз, а работников коммунальных служб начали угощать горячими обедами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050849-produvayutsya-vsemi-vetrami-akim-otvetil-na-zhaloby-astanchan-o-holodnyh-avtobusah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.