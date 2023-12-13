Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жителей Астаны начали бесплатно развозить в мороз (фото, видео)

Опубликовано:

Бесплатное такси
Бесплатное такси. Фото: t.me/astana_newss

Столичные мечети предлагают жителям Астаны бесплатную развозку в мороз. Еще работников коммунальных служб начали угощать горячими обедами, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Столичные мечети начали бесплатно развозить на такси жителей Астаны в связи с морозами и ухудшением погоды. Также работников коммунальных служб, которые работают в усиленном режиме, угощают бесплатным обедом. Эти меры реализовываются в рамках акции "10 добрых дел", которая проходит в преддверии Дня Независимости Казахстана.

"Призываем других водителей присоединиться к акции и помочь жителям", – говорит главный имам Астаны Ерболат Жусупов.

Как сообщили в акимате, ранее столичные волонтеры инициировали акцию по раздаче горячего чая и бауырсаков жителям. Они обходили остановочные комплексы, заходили в салоны автобусов, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров.

Отметим, что сегодня в Астане прогнозировали ясную погоду без осадков. В столице холодно – днем ожидается мороз до -21 градуса, а ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

По данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра, 14 декабря, в городе прогнозируется -14...-16 градусов днем, перед этим, ночью, температура воздуха будет равна -23...-25 градусам.

К слову, сегодня все ученики школ первой смены, а также студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) перешли на дистанционный формат обучения. Движение ряда пригородных маршрутов в столице приостановили.

А вчера из-за морозов был задержан рейс "Астана – Актобе" авиакомпании Qazaq Air – двигатель самолета долго не мог запуститься из-за холодов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050630-zhiteley-astany-nachali-besplatno-razvozit-v-moroz/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.