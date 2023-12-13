Жителей Астаны начали бесплатно развозить в мороз (фото, видео)

Столичные мечети предлагают жителям Астаны бесплатную развозку в мороз. Еще работников коммунальных служб начали угощать горячими обедами, пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Столичные мечети начали бесплатно развозить на такси жителей Астаны в связи с морозами и ухудшением погоды. Также работников коммунальных служб, которые работают в усиленном режиме, угощают бесплатным обедом. Эти меры реализовываются в рамках акции "10 добрых дел", которая проходит в преддверии Дня Независимости Казахстана.

"Призываем других водителей присоединиться к акции и помочь жителям", – говорит главный имам Астаны Ерболат Жусупов.

Как сообщили в акимате, ранее столичные волонтеры инициировали акцию по раздаче горячего чая и бауырсаков жителям. Они обходили остановочные комплексы, заходили в салоны автобусов, чтобы угостить кондукторов, водителей и пассажиров.

Отметим, что сегодня в Астане прогнозировали ясную погоду без осадков. В столице холодно – днем ожидается мороз до -21 градуса, а ночью температура снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

По данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра, 14 декабря, в городе прогнозируется -14...-16 градусов днем, перед этим, ночью, температура воздуха будет равна -23...-25 градусам.

К слову, сегодня все ученики школ первой смены, а также студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) перешли на дистанционный формат обучения. Движение ряда пригородных маршрутов в столице приостановили.

А вчера из-за морозов был задержан рейс "Астана – Актобе" авиакомпании Qazaq Air – двигатель самолета долго не мог запуститься из-за холодов.