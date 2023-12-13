Школьников Астаны и Алматы перевели на дистанционку

В связи с морозами учеников столичных школ с 1-9 классы, а также учеников с 0 по 9 классы школ Алматы переводят на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.

Как сообщил отдел образования акимата города Астаны в Instagram, занятия отменятся для всех, кроме учащихся 10-11 классов.

"В связи с ухудшением погодных условий 14 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ученики и алматинских школ завтра тоже будут на дистанционном обучении. Как ранее сообщили в отделе образования акимата Алматы в Instagram, школьники с 0-9 классы 13-14 декабря остаются дома.

"Согласно информации "Қазгидромет", 13-14 декабря ожидаются неблагоприятные метеоусловия (13 декабря ночью сильный мороз -23-25 градусов, ночью 14 декабря - сильный мороз до -25-27 градусов). В связи с этим, 13-14 декабря ученики 0-9 классы переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Сегодня мы сообщали о том, что по прогнозу синоптиков сегодня в Астане, Алматы и Шымкенте ожидалась неблагоприятная погода.

Позже синоптики озвучили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 декабря. В предстоящие несколько дней в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, однако морозы постепенно начнут отступать.

На сайте "Электронного правительства" изложен порядок отмены занятий в школах (колледжах) при неблагоприятных погодных условиях на примере Астаны.

Какие источники достоверно информируют об отмене занятий в школе (колледже)?

В соответствии с Правилами отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образования следующим образом:

в виде бегущей строки на телевидении

через трансляцию на радио

по телефону 169 (платная справочная) или 109 (с мобильного бесплатно)

на официальном интернет-ресурсе и на странице социальной сети Facebook Управления образования города Астана (bilim.astana.kz.)

через приложение Smart Astana.

Ежедневно с 6.00 до 7.00 часов для первой смены, с 10.30 до 12 часов для второй и третьей смен, ответственный сотрудник связывается с дежурным РГП на ПВХ "Казгидромет", чтобы получить данные по фактическому значению температуры (прогноз) в городе на ближайшие три часа. Полученные данные согласуются с руководством, которое принимает решение по объявлению отмены занятий или организации учебного процесса без изменений.

В случае принятия решения об отмене занятий, ответственный сотрудник передает данную информацию оперативному дежурному Управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС города Астана, оператору городского Центра мониторинга и оперативного реагирования (служба 109), приемной акима города Астана.

На сайте также приведена таблица с показателями температуры для отмены занятий в определенных классах.