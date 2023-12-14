Стало известно, будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы в праздники

В связи с празднованием дня Независимости в Казахстане временно не будут работать центры обслуживания населения (ЦОНы) и спецЦОНы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовала график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни.

"Госкорпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и спецЦОНы не будут работать 16 декабря. При этом отметим, что в понедельник, 18 декабря, с 09:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения", - отметили в пресс-службе.

Со вторника, 19 декабря, госкорпорация будет работать в штатном режиме.

Также здесь напомнили, что центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, а в субботу - с 09:00 до 13:00.

Ранее мы сообщали о том, что в конце этой недели Казахстан будет праздновать День Независимости. В связи с этим граждан ждут несколько праздничных выходных.

В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте "Электронного правительства", выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Соответственно, казахстанцы отдохнут три дня подряд - 16, 17 и 18 декабря (суббота, воскресенье и понедельник).

Также мы писали о том, сколько дней казахстанцы отдохнут на Новый год 2024 и чем себя занять в новогодние выходные. Ознакомиться с информацией можно здесь.

День Независимости в Казахстане празднуют 16 декабря.

Напомним, в середине сентября прошлого года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, День Республики - 25 октября - стал национальным праздником, а День Независимости, 16 декабря - государственным праздником.

Произошло это по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева - в июле 2022 года на первом съезде Национального курултая президент предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики. При этом он подчеркнул, что важность Дня независимости 16 декабря в Казахстане также будет сохранена, однако отмечать его будут иначе.

"Первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости", - сказал Токаев.

Отметим, 16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.