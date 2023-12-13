Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Независимости

В конце этой недели Казахстан будет праздновать День Независимости. В связи с этим граждан ждут несколько праздничных выходных, передает NUR.KZ.

В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте "Электронного правительства", выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Соответственно, казахстанцы отдохнут тря дня подряд - 16, 17 и 18 декабря (суббота, воскресенье и понедельник).

День Независимости в Казахстане празднуют 16 декабря.

Отметим, что в прошлом году праздник потерял статус национального праздника и стал государственным. Если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.

Напомним, в середине сентября прошлого года парламент РК принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, День Республики - 25 октября - стал национальным праздником, а День Независимости, 16 декабря - государственным праздником.

Произошло это по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева - в июле 2022 года на первом съезде Национального курултая президент предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики.

При этом он подчеркнул, что важность Дня независимости 16 декабря в Казахстане также будет сохранена, однако отмечать его будут иначе.

"Первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости", - сказал Токаев.

Отметим, 16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.