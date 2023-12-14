Как будет развиваться Астана: в столичный генплан внесли изменения

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов сегодня в маслихате рассказал о том, на что будет сделан акцент при развитии столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Нуркенов рассказал, какие работы будут проводиться по реконструкции право- и левобережной частей города, застроенных частным сектором без обеспечения инженерными сетями и дачами.

"Генпланом предусмотрено увеличение темпов реконструкции жилых массивов, расположенных на окраинах столицы.

От сноса двух-трехэтажных ветхих домов необходимо комплексно приступить к сносу индивидуальных жилых домов в районах старого вокзала, рынков, улиц Валиханова, Кенесары, улиц Лесозовода, районов севернее проспектов по Тлендиева, частично в районе "Коктал", жилых массивов "Чубары", "Юго-Восток" – обе стороны, "Промышленный" и другие районы.

Частные застройки в сложившейся части города, которые, как мы уже знаем, эстетически не соответствуют статусу столицы, ухудшают экологическую обстановку, загрязняя воздух печным отоплением, углем. И один из важнейших моментов – отсутствие централизованной канализации", – указал замакима.

По его словам, на границе поэтапного освоения города будет чуть более 3,5 тысяч гектар – это соответствует территории присоединенных ранее поселков с территории Акмолинской области.

"По итогам встречи с жителями каждого жилого массива был подготовлен и реализуется план мероприятий для решения первоочередных проблем, которые мы разделили на три основных блока: это дорожно-инженерная инфраструктура, это покрытие дефицита социальных объектов, и, конечно, вопросы благоустройства.

Проектами детальных планировок охвачено 96% площади этих жилых массивов – это 3,4 тыс. гектаров. Генпланом в среднесрочной и долгосрочной перспективе предусмотрено развитие жилых массивов с реализацией планов по газификации, развитию инженерных сетей и дорог", – подчеркнул Нурлан Нуркенов.

Проект генплана Астаны до 2025 года

Напомним, еще в середине апреля на совещании с Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны Женис Касымбек заявил, что в этом году будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

При этом в середине июля он представил главе государства сам генплан.

Также в конце июля сообщалось, что в генплане говорится о возможном резервировании территории для нового аэропорта в Астане.

Тогда в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы сообщали, что о строительстве новой воздушной гавани речи пока не идет – рассматривается только необходимость резервирования территории.

А в конце ноября официально стал доступен для публичного обсуждения проект генплана столицы до 2035 года. Согласно документу, население Астаны к этому моменту может достигнуть почти 2,3 млн человек.