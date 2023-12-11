Токаев поручил акиму Акмолинской области обеспечить регион бесперебойным теплоснабжением

Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о социально-экономическом развитии Акмолинской области.

"Президенту было доложено о положительных результатах в ряде отраслей экономики региона. Инвестиции в основной капитал составили 530 млрд тенге, в том числе частные инвестиции – 435 млрд тенге. Реализовано 154 проекта, создано 1,5 тысячи рабочих мест", - сообщает пресс-служба президента.

Как сообщил Марат Ахметжанов, на постоянной основе принимаются меры по поддержке аграриев и увеличению доли переработанной продукции. С начала года выросло производство таких продуктов, как растительное масло, переработанное мясо, молоко, сливочное масло, сыр и творог. Ввод третьей очереди Макинской птицефабрики и поэтапное расширение мощностей ТОО "Ак-Дала Агро" позволили области стать одним из лидеров в стране по производству мяса птицы.

Особое внимание было уделено ходу отопительного сезона. Как доложил аким, работа всех коммунальных служб находится под постоянным контролем, проведена поэтапная модернизация объектов в Кокшетау и Степногорске.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву доложили, что разработан проект Генерального плана развития города Кокшетау, который направлен на решение экологических и инфраструктурных вопросов.

Президенту также был представлен проект нового Комплексного плана по развитию агломерации, направленный на улучшение жизни населения и снижение маятниковой миграции.

В завершение Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, реализации проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций, а также обеспечению бесперебойного теплоснабжения городов Акмолинской области.

Напомним, экс-глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов был назначен акимом Акмолинской области в сентябре этого года.

Мы писали о том, что проблемы с отоплением в Степногорске Акмолинской области начались 8 декабря. На теплотрассе произошел прорыв.

Коммунальная авария в эти дни произошла и в другом городе области - Щучинске. Там в трубы системы городского теплоснабжения попал мазут, и потом темно-коричневая жидкость полилась из батарей горожан.