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Скляр дал совет казахстанцам, у которых холодно дома

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Роман Скляр
Роман Скляр. Фото: Акорда

Первый зампремьер-министра Роман Скляр вчера на брифинге отметил, что в домах может быть холодно не только из-за проблем на ТЭЦ, и дал совет казахстанцам, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, Роман Скляр ответил на жалобы тех казахстанцев, в чьих домах холодно и без видимых проблем с теплосетями. Он призвал не винить во всем ТЭЦ и посоветовал сменить резинки на окнах и промыть батареи.

"Может, в некоторых помещениях и холодно, но можно подойти и руку возле окна поставить. Элементарно, резинки кто-нибудь из вас, как положено раз в 3 года, менял? И я тоже не менял. Потому что неохота это делать. Батарею кто-нибудь промывал? Нет, потому что это затруднительно будет: ковер – вода грязная разольется. Думаем, ладно, еще год пройдет, еще год пройдет…", – заявил он.

При этом Скляр заверил, что аварии, подобной той, которая произошла в прошлом отопительном сезоне на ТЭЦ в Экибастузе, не повторится.

"Я гарантирую. Та же Экибастузская ТЭЦ. Во многих СМИ, я читаю, очень интересно, когда пишут, что произошла трагедия еще одна или коллапс коммунальный. Ничего – ответственно заявляю – такого не произошло", – подчеркивал вице-премьер.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Вчера утром аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркивал, что в настоящее время станция вышла на заданные параметры – скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза.

При этом вчера министр энергетики Алмасадам Саткалиев, говоря об этих случаях, отметил, что они не попадают под определение аварии. С этим согласился и премьер-министр Алихан Смаилов.

"Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки", – подчеркивал глава кабмина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050533-sklyar-dal-sovet-kazahstantsam-u-kotoryh-holodno-doma/

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