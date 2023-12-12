"Не снимаю с себя ответственности": Скляр о проблемах с отоплением в регионах Казахстана

Вице-премьер-министра Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал о ходе отопительного сезона в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в минувшие выходные были проблемы с отоплением в ряде регионов. Они поинтересовались, гарантирует ли он, что жители этих городов не останутся без тепла, как это было в прошлом году.

"Я гарантирую. Та же Экибастузская ТЭЦ. Во многих СМИ, я читаю, очень интересно, когда пишут, что произошла трагедия еще одна или коллапс коммунальный. Ничего, ответственно заявляю, такого не произошло.

Станция из-за того, что полностью обновилась, несмотря на то, что новое оборудование, которое откачивает пульпу, вышла из строя. Вода разлилась по одному из двух цехов. Тем не менее запасы на станции были. Оборудование работало, котлы сразу же зажгли в считанные минуты.

КПД – коэффициент полезного действия в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если давал 35 гикокалорий, сейчас дает 100 гикокалорий. Поэтому уверенно об этом говорю", – заявил Роман Скляр.

При этом он отметил, что за эти вопросы ответственность несут не только Министерство энергетики и он, как курирующий вице-премьер-министра, но и акиматы на местах.

"Ни в коем случае не снимаю с себя ответственности. Но не только я и Алмасадам Саткалиев за это отвечают, в первую очередь, руководители данных предприятий – вплоть до уголовной ответственности. Руководители местных исполнительных органов, это службы ЖКХ и прочее. Мы все за это ответственны и уделяем большое внимание.

Все средства, которые мы вложили в реконструкцию объектов, теплосетей, ТЭЦ, тоже видны. Мы посещали, я сам выезжал, глава государства посещал некоторые объекты, мы видели, как проходила работа. В кратчайшие сроки ее сделали. Поэтому надежность энергоисточников, тепловых сетей в текущем отопительном сезоне гораздо выше, нежели в прошлом", – резюмировал он.

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов.

Вчера утром аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркивал, что в настоящее время станция вышла на заданные параметры – скоро тепло вернется в дома жителей Экибастуза.

Также на этом фоне в Казнете появились слухи об отставке вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова якобы из-за проблем с теплоснабжением в регионах. Однако в Минэнерго эту информацию опровергли и сообщили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.

Между тем сегодня в Минэнерго заявили, что проблемы с отоплением в регионах не считаются аварией.