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Десятки ДТП за ночь: полиция Алматы обратилась к автовладельцам

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Сильный снегопад
Сильный снегопад. Иллюстративное фото: Jason Vines/Getty Images

В связи с непогодой в Алматы и увеличением количества аварий за ночь, полиция обратилась к участникам дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности.

"Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности.

Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города", - уточнил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы, полковник полиции Серик Шумаев.

В ведомстве сообщают, что с 20:00 11 декабря до 06:00 утра 12 декабря в Алматы было зарегистрировано 33 ДТП, 4 из них – с пострадавшими. Погибших нет.

"Вместе с тем, в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих транспортных средствах замену шин на зимние", - резюмировал полковник Шумаев.

Сегодня мы сообщали о том, что 12 декабря, в Алматы и Шымкенте ожидается сильный снегопад.

В связи с ухудшением погодных условий, ранее к автовладельцам обратился ДЧС Алматы. Спасатели порекомендовали гражданам воздержаться в указанный период от походов в горную местность и не пренебрегать сообщениями от службы 112. Также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков, рекомендовали автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Из-за сильного снегопада на заторы на автодороге Алматы - Қонаев ранее пожаловались водители. Дорога, по их словам, занесена снегом.

Позже в Сети появилось видео, где десятки машин на автодороге Алматы-Қонаев скопились при въезде в Қонаев, после введения ограничений на трассах в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2050360-desyatki-dtp-s-postradavshimi-za-noch-politsiya-almaty-obratilas-k-avtovladeltsam/

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