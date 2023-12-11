Мороз до -41 градуса: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий - в некоторых областях наблюдаются сильные морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

12 декабря на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сильный мороз -41 градус.

Завтра на юге, востоке и в центре области Ұлытау усилится ветер - северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Во вторник ночью в горных районах области Жетісу прогнозируется сильный снег. В горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер 15-20, днем порывы до 23-28 м/с.

12 декабря на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на большей части области - сильный мороз -35 градусов.

Также 12 декабря ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области пройдет сильный снег, будет гололед и туман. 12 декабря в горных районах области, а 13-14 декабря в горных и предгорных районах области - низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. 13 декабря ночью в горных и предгорных районах области будет сильный мороз -25...- 28 градусов, 14 декабря в горных районах области - сильный мороз -25 градусов.

Ночью в северной половине Акмолинской области ожидается сильный мороз 40 градусов.

Во вторник в Атырауской области прогнозируется ветер восточный ночью на западе, юге области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

12 декабря в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре области порывы 16 м/с.

Завтра на юге, в горных районах Алматинской области временами возможен сильный снег, туман, гололед.

В Алматы 12 декабря ночью ожидается сильный снег, временами - туман.

12 декабря на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области будет гололед. Ветер восточный, юго-восточный на большей части области порывы 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

13 декабря в Таразе ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -33...-35 градусов - очень сильный мороз.

Завтра в Кызылординской области усилится ветер - северный в центре области до 15-20 м/с.

12 декабря в Западно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью на юге, западе, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Отметим, из-за ухудшения погодных условий всех школьников, а также некоторых студентов колледжей в Астане, обучающихся в первую смену, перевели завтра, 12 декабря, на "дистанционку". Власти столицы обратились к ученикам.

Кроме того, на трассах в 12 областях Казахстана ввели ограничения из-за непогоды.

А в связи с сильным снегопадом в южной столицы в ДЧС обратились к автовладельцам Алматы - горожан призвали не оставлять машины под деревьями.