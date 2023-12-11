"Не чистят": водители пожаловались на снег на платной дороге Алматы - Қонаев (видео)

Сегодня водители пожаловались на то, что платная автодорога Алматы - Қонаев (часть трассы Алматы - Усть-Каменогорск) не была очищена от снега.

Водители опубликовали в паблике kris__p__almaty в Instagram кадры снятые из автомобиля. На них видно, что машинам приходится двигаться по автодороге, которая занесена снегом.

Автор сообщил, что такая ситуация наблюдалась по пути из Алматы в Қонаев на платной дороге.

Некоторые комментаторы возмутились тем, что снег не чистят, а плату за проезд берут.

В официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол" говорится, что по состоянию на 18:30 понедельника, 11 декабря, на автодорогах республиканского значения, в том числе на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, задействовано 527 ед. техники, 1273 человек и затрачено порядка 626 м3 противогололедного материала.

Также на одном из участков этой дороги введены ограничения для грузового транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Стоит отметить, что в связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана введены ограничения движения для автотранспорта.