Отменены занятия для школьников и студентов: власти обратились к астанчанам из-за сильных морозов

Всех школьников, а также некоторых студентов колледжей в Астане, обучающихся в первую смену, перевели завтра, 12 декабря, на "дистанционку". Также граждан попросили быть осторожными из-за морозов, передает NUR.KZ.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря учащиеся с нулевого по 11 (12) класс и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в управлении образования Астаны в Instagram.

Напомним, что и сегодня некоторых школьников перевели на дистанционный формат обучения в Астане. Также в столице из-за непогоды приостановили движение 12 пригородных маршрутов.

Добавим, согласно прогнозу на сайте РГП "Казгидромет", завтра в Астане – переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет -25...-27 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

К жителям столицы обратился акимат – там сообщили, что неделя в городе началась с сильных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов. Из-за этого граждан просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.

Меры безопасности, приведенные в официальном Telegram-канале акимата, следующие:

при объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния;

следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах;

в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов;

не оставляйте детей без присмотра.

Сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуется не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности.

Также автовладельцам напоминаем об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.