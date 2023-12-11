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Отменены занятия для школьников и студентов: власти обратились к астанчанам из-за сильных морозов

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Машины едут по дороге
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Всех школьников, а также некоторых студентов колледжей в Астане, обучающихся в первую смену, перевели завтра, 12 декабря, на "дистанционку". Также граждан попросили быть осторожными из-за морозов, передает NUR.KZ.

"В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря учащиеся с нулевого по 11 (12) класс и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в управлении образования Астаны в Instagram.

Напомним, что и сегодня некоторых школьников перевели на дистанционный формат обучения в Астане. Также в столице из-за непогоды приостановили движение 12 пригородных маршрутов.

Добавим, согласно прогнозу на сайте РГП "Казгидромет", завтра в Астане – переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет -25...-27 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

К жителям столицы обратился акимат – там сообщили, что неделя в городе началась с сильных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 33 градусов. Из-за этого граждан просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.

Меры безопасности, приведенные в официальном Telegram-канале акимата, следующие:

  • при объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния;
  • следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах;
  • в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов;
  • не оставляйте детей без присмотра.

Сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуется не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности.

Также автовладельцам напоминаем об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050313-otmeneny-zanyatiya-dlya-shkolnikov-i-studentov-vlasti-obratilis-k-astanchanam-iz-za-silnyh-morozov/

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