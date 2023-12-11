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"Не оставляйте машины под деревьями": в ДЧС предупредили алматинцев

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Плохая видимость на дорогах из-за снегопада
Непогода. Иллюстративное фото: Mint Images/Getty Images

В связи с сильным снегопадом в южной столицы в ДЧС обратились к автовладельцам Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ДЧС Алматы в своем аккаунте в Instagram опубликовал ряд предупреждений в связи с сильным снегопадом и туманом в городе.

"Просим граждан воздержаться в указанный период от походов в горную местность и не пренебрегать сообщениями от службы 112, информацией в СМИ.

Также на основании штормового предупреждения о выпадении осадков, рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями", - говорится в сообщении.

В ДЧС рекомендуют автовладельцам найти максимально безопасное место, лучше всего - на специальных парковочных местах.

Между тем, по информации пресс-службы акимата Алматы, опубликованной в Instagram, в городе ведется круглосуточная уборка и вывоз снега.

Работы ведутся по новой технологии - предварительная обработка дорог жидкими реагентами перед снегопадом. Это, как заверили в акимате, позволяет улучшить сцепление колес с дорогой и предотвратить образование ледяной корки.

Уже после снегопада дороги обрабатываются противогололедными материалами, и производится вывоз снега.

Сегодня мы сообщали о том, что в Алматы в связи с ухудшением погодных условий и осложнением ситуации на дорогах коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Также мы публиковали прогнозы синоптиков о том, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050314-ne-ostavlyayte-mashiny-pod-derevyami-v-dchs-predupredili-almatintsev/

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