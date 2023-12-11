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Более чем на 40 участках дорог в 7 регионах Казахстана ограничили движение авто

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Автомобиль едет по гололеду
Авто. Иллюстративное фото: John B. Carnett / Contributor / Getty Images

Из-за непогоды ограничено движение на 46 участках автодорог республиканского значения в семи областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "ҚазАвтоЖол".

"По состоянию на 10:00 11 декабря 2023 года, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, понижение температуры воздуха) введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями, ограничение движения действует на 46 участках автодорог республиканского значения в 7 областях", – говорится в сообщении.

По информации оператора, движение ограничено на следующих дорожных участках:

  • Акмолинская область – 20 участков:

– по всем направлениям.

  • Жетысуская область – 1 участок:

– "Ушарал – Достык" – с 84 по 184 километры: участок станции Коктума – станции Достык.

Схема перекрытых трасс
Схема перекрытых трасс. Фото: t.me/qazavtojol
  • Карагандинская область – 2 участка:

– "Екатеринбург – Алматы" – с 1292 по 1353 километры: участок ПВП Жибек жолы – границы Карагандинской области;

– "Екатеринбург – Алматы" – с 1353 по 1426 километры: участок границы Акмолинской области – ПВП Темиртау.

  • Костанайская область – 4 участка:

– "Жезказган – Петропавловск" – с 340 по 377 километры: участок города Аркалык – границы Акмолинской области;

– "Костанай – Аулиеколь – Сурган" – с 8 по 232 километры: участок города Тобыл – границы Акмолинской области;

– "Екатеринбург – Алматы" – с 556 по 729 километры: участок города Тобыл – СКО;

– "Мамлютка – Костанай" – со 180 по 404 километры: участок границы СКО – города Тобыл.

  • Мангистауская область – 4 участка (ограничение для всех видов автотранспорта):

– "Доссор-Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау" – с 338 по 705 километры: участок села Бейнеу – села Жетыбай;

– "Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау" – с 705 по 786 километры: участок села Жетыбай – города Актау;

– "Жетыбай – Жанаозен – Кендирли – граница Туркменистана" – с 0 по 58 километры: участок села Жетыбай – города Жанаозен;

– "Актау – Курык" – с 13 по 72 километры: участок города Актау – села Курык.

Схема перекрытых трасс
Схема перекрытых трасс. Фото: t.me/qazavtojol
  • Павлодарская область – 1 участок:

– "Астана – Ерейментау – Шидерты" – с 205 по 259 километры: участок границы Акмолинской области – поселок Шидерты.

  • Северо-Казахстанская область – 14 участков:

– "Екатеринбург – Алматы" км 729-856, участок границы Костанайской области – границы Акмолинской области;

– "Челябинск – Новосибирск" км 465-655, участок границы РФ – границы РФ;

– "Астана – Петропавловск" км 341-473, участок границы Акмолинской области – села Бесколь;

– "Петропавловск – Соколовка – граница РФ" км 11-72 участок границы Петропавловск – границы РФ;

– "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ" км 50-280, участок границы Акмолинской области – границы РФ;

– "Жезказган – Петропавловск" км 595-946, участок границы Акмолинской области – села Бесколь;

– "Мамлютка – Костанай" км 0-180, участок города Мамлютка – границы Костанайской области;

– "Кокшетау – Рузаевка" км 61-196, участок границы Акмолинской области – села Рузаевка;

– "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" км 0-24, участок села Саумауколь – Мемориальный комплекс;

– "Петерфельд – Архангельск – Новокаменка" км 0-30, участок села Петерфельд – автодороги А-16$

– "Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское" км 0-228, участок города Булаево – села Рощинское;

– "Рощинское – Корнеевка – Волошинка" км 0-86, участок села Рощинское – села Волошинка;

– "Волошинка – Сергеевка – Тимирязево" км 0-119, участок села Волошинка – села Тимирязево;

– "Тимирязево – Сарыколь – граница области" км 0-31 участок села Тимирязево – граница области.

В "ҚазАвтоЖоле" добавили, что в связи с улучшением погодных условий за прошедший час снято ограничение движения на четырех участках автомобильных дорог (Актюбинская область – 1, Восточно-Казахстанская область – 3).

Отмечается, что на трассах задействовано 76 единиц техники, 110 человек и затрачено порядка 319 куб. м противогололедного материала.

Напомним, сегодня в Астане из-за непогоды было приостановлено движение 12 пригородных маршрутов.

Также были отменены занятия в школах для столичных учеников. Уроки будут проводиться дистанционно.

Добавим, что по информации на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

  • одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  • обходите места, покрытые льдом.
  • Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  • двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  • при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050218-na-kakih-trassah-kazahstana-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-nepogody/

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