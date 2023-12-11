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На трассах в 12 областях Казахстана ввели ограничения из-за непогоды

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Грузовик едет по заснеженной трассе
Грузовик. Иллюстративное фото: zazamaza / Getty Images

В связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана введены ограничения движения для автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на нацоператора автодорог "КазАвтоЖол".

По состоянию на 18:30 сегодня, 11 декабря, в связи с ухудшением погодных условий на 61 участке автодорог республиканского значения в 12 областях введены ограничения движения.

Список приведен ниже.

  • Алматинская область: "Алматы – Шелек – Хоргос", участок от ПВП Арман до поселка Айдарлы. Ограничения ввели для всех видов автотранспорта.
  • В Акмолинской области введены ограничения по всем направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Всего 20 участков.
  • Актюбинская область: "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай", участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области.

Ограничения введены для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

  • Область Жетiсу – 3 участка:
  1. "Ушарал – Достык", участок от станции Коктума до станции Достык;
  2. "Сарыозек – Коктал", Алтын Емель (для всех видов автотранспорта); 
  3. "Алматы – Усть – Каменогорск", от села Жоламан до города Ушарал (для грузового автотранспорта).
  •  Жамбылская область – 3 участка:
  1. "Алматы – Ташкент – Термез", участок от села Айша-Биби до границы Туркестанской области;
  2. "Алматы – Ташкент – Термез", участок от села Кенен до села Кайнар;
  3. "Мерке – Шу – Бурылбайта", участок от села Мерке до города Шу (для грузового автотранспорта).
  • В Карагандинской области на 7 участках по всем направлениям введены ограничения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
  • Костанайская область – 7 участков, для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
  •  Мангистауская область: "Актау – Курык", участок от города Актау до села Курык, для всех видов автотранспорта. 
  • Павлодарская область – 2 участка:
  1. "Кызылорда-Павлодар", участок от границы Карагандинской области до поселка Ленинский;
  2. "Астана-Ерейментау-Шидерты", участок от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Ограничения введены для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

  • Северо-Казахстанская область – 14 участков, для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. 
  • Туркестанская область: "Алматы – Ташкент – Термез", участок от границы Жамбылской области до поселка Машат, ограничения ввели для грузового автотранспорта.
  • Область Ұлытау: "Кызылорда – Павлодар", участок от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области, для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Также сообщается, что на автодорогах республиканского значения задействованы 527 единиц техники, 1273 человека, затрачено порядка 626 куб. м противогололедного материала.

Что делать при гололеде:

  1. одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
  2. передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
  3. пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  4. правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
  5. обходите места, покрытые льдом. Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
  6. двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
  7. при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050311-na-trassah-v-12-oblastyah-kazahstana-vveli-ogranicheniya-iz-za-nepogody/

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