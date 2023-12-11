На трассах в 12 областях Казахстана ввели ограничения из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий в 12 областях Казахстана введены ограничения движения для автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на нацоператора автодорог "КазАвтоЖол".

По состоянию на 18:30 сегодня, 11 декабря, в связи с ухудшением погодных условий на 61 участке автодорог республиканского значения в 12 областях введены ограничения движения.

Список приведен ниже.

Алматинская область: "Алматы – Шелек – Хоргос", участок от ПВП Арман до поселка Айдарлы. Ограничения ввели для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области введены ограничения по всем направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Всего 20 участков.

Актюбинская область: "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай", участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области.

Ограничения введены для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Область Жетiсу – 3 участка:

"Ушарал – Достык", участок от станции Коктума до станции Достык; "Сарыозек – Коктал", Алтын Емель (для всех видов автотранспорта); "Алматы – Усть – Каменогорск", от села Жоламан до города Ушарал (для грузового автотранспорта).

Жамбылская область – 3 участка:

"Алматы – Ташкент – Термез", участок от села Айша-Биби до границы Туркестанской области; "Алматы – Ташкент – Термез", участок от села Кенен до села Кайнар; "Мерке – Шу – Бурылбайта", участок от села Мерке до города Шу (для грузового автотранспорта).

В Карагандинской области на 7 участках по всем направлениям введены ограничения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Костанайская область – 7 участков, для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Мангистауская область: "Актау – Курык", участок от города Актау до села Курык, для всех видов автотранспорта.

Павлодарская область – 2 участка:

"Кызылорда-Павлодар", участок от границы Карагандинской области до поселка Ленинский; "Астана-Ерейментау-Шидерты", участок от границы Акмолинской области до поселка Шидерты.

Ограничения введены для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Северо-Казахстанская область – 14 участков, для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Туркестанская область: "Алматы – Ташкент – Термез", участок от границы Жамбылской области до поселка Машат, ограничения ввели для грузового автотранспорта.

Область Ұлытау: "Кызылорда – Павлодар", участок от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области, для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Также сообщается, что на автодорогах республиканского значения задействованы 527 единиц техники, 1273 человека, затрачено порядка 626 куб. м противогололедного материала.

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