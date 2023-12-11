Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Движение 12 пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за непогоды

Опубликовано:

Автобусы на остановке
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане сегодня из-за непогоды было приостановлено движение 12 пригородных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

"В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха) временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", – говорится в сообщении компании.

В CTS добавили, что остальные пригородные маршруты столицы на линии.

Также сегодня из-за ухудшения погоды в Астане были отменены занятия в школах, учеников перевели на дистанционное обучение.

По прогнозам синоптиков, в столице 11 декабря будет пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит -25 градусов. Днем - до -24 градусов, а ночью температура опустится до -26 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050147-dvizhenie-12-prigorodnyh-marshrutov-priostanovili-v-astane-iz-za-nepogody/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.