Движение 12 пригородных маршрутов приостановили в Астане из-за непогоды

В Астане сегодня из-за непогоды было приостановлено движение 12 пригородных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

"В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха) временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 300, 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329", – говорится в сообщении компании.

В CTS добавили, что остальные пригородные маршруты столицы на линии.

Также сегодня из-за ухудшения погоды в Астане были отменены занятия в школах, учеников перевели на дистанционное обучение.

По прогнозам синоптиков, в столице 11 декабря будет пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит -25 градусов. Днем - до -24 градусов, а ночью температура опустится до -26 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.