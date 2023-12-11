От -25 до -11 градусов: потепление ожидается в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 декабря в Астане будет пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит -25 градусов. Днем - до -24 градусов, а ночью температура опустится до -26 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

12 декабря ожидается переменная облачность. Температура составит около -25 градусов. Максимальная температура составит -23 градуса, а минимальная - примерно -27 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

13 декабря будет ясная погода, без осадков. Средняя температура в этот день составит -23 градуса. Днем потеплеет до -20 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -26 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

14 декабря в Астане синоптики вновь обещают ясную погоду. Температура в среднем составит -19 градусов. Максимально температура поднимется до -15 градусов, а опуститься может до -23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,7 м/с.

15 декабря будет переменная облачность. Среднесуточная температура прогнозируется около -16 градусов. Днем воздух прогреется до -13 градусов, а ночью похолодает до -19 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

16 декабря в Астане прогнозируется пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке -14 градусов. Максимальная температура составит -11 градусов, минимальная, согласно прогнозу, -17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,4 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, облачно. Средняя температура составит -11 градусов. Воздух может прогреться и до -8 градусов днем, но ночью похолодает до -16 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.