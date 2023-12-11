Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

От -25 до -11 градусов: потепление ожидается в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Снег в Астане
Астана. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 декабря в Астане будет пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит -25 градусов. Днем - до -24 градусов, а ночью температура опустится до -26 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.

12 декабря ожидается переменная облачность. Температура составит около -25 градусов. Максимальная температура составит -23 градуса, а минимальная - примерно -27 градусов. Скорость ветра составит до 6,6 м/с.

13 декабря будет ясная погода, без осадков. Средняя температура в этот день составит -23 градуса. Днем потеплеет до -20 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -26 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

14 декабря в Астане синоптики вновь обещают ясную погоду. Температура в среднем составит -19 градусов. Максимально температура поднимется до -15 градусов, а опуститься может до -23 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,7 м/с.

15 декабря будет переменная облачность. Среднесуточная температура прогнозируется около -16 градусов. Днем воздух прогреется до -13 градусов, а ночью похолодает до -19 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

16 декабря в Астане прогнозируется пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке -14 градусов. Максимальная температура составит -11 градусов, минимальная, согласно прогнозу, -17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 4,4 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, облачно. Средняя температура составит -11 градусов. Воздух может прогреться и до -8 градусов днем, но ночью похолодает до -16 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050139-ot-25-do-11-gradusov-poteplenie-ozhidaetsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

От -25 до -11 градусов: потепление ожидается в Астане на этой неделе

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.