Снег и плюсовую температуру пообещали в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 11 по 17 декабря. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

11 декабря в Шымкенте, согласно прогнозу, будет снегопад. Температура в среднем составит -2 градуса. Днем воздух может прогреться до +1 градуса, но ночью температура опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

12 декабря в городе тоже ожидается снегопад. Температура составит около -15 градусов. Максимальная температура составит -5 градусов, а минимальная - в районе -19 градусов. Скорость ветра - до 3,0 м/с.

В среду, 13 декабря, будет ясная погода без осадков. Средняя температура составит -14 градусов. Днем температура поднимется до -7 градусов, а ночью опустится до -19 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

14 декабря в Шымкенте синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в среднем будет находиться в районе -4 градусов. Максимально в этот день температура поднимется до -1 градусов, а опуститься может до -13 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,4 м/с.

15 декабря снова прогнозируется пасмурная погода. Среднесуточная температура составит -1 градус. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью снова похолодает - до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

В субботу, 16 декабря, прогнозируется снегопад. Температура в среднем остановится на отметке 0 градусов. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная опустится до -1 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 1,4 м/с.

17 декабря, по прогнозам синоптиков, снова будет снегопад. Средняя температура составит +1 градус. Воздух может прогреться и до +2 градусов, но ночью похолодает до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,8 м/с.