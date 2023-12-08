В Астане и ряде регионов школьников вновь перевели на дистанционку

Учеников первой смены отправили на дистанционку в некоторых регионах Казахстана в пятницу, 8 декабря, из-за непогоды, передает корреспондент NUR.KZ.

В официальном Telegram-канале ДЧС Астаны говорится, что, по данным столичного управления образования, в связи с ухудшением погодных условий сегодня учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Отдел образования Павлодара в своем профиле в Instagram сообщил об отмене школьных занятий - сегодня занятия для учеников 1-9 классов первой смены тоже будут проводиться дистанционно.

Акимат области Абай сообщил в своем Telegram-канале, что в Бородулихинском районе на дистанционку переводят учащихся 1-11 классов первой смены, а в Бескарагайском - учеников 1-4 классов.

Издание "Алау" сообщило накануне вечером, что 8 декабря в Костанае и ряде районов Костанайской области учеников 0-11 классов первой смены переведут на дистанционное обучение.

Напомним, сегодня в Астане прогнозируется мороз до -21 градуса днем.

А по информации РГП "Казгиромет", в Костанае температура воздуха опустится до -25...-27 градусов днем. В Павлодаре ожидаются 30-градусные морозы.

Также отметим, что накануне в некоторых регионах Казахстана тоже отменили занятия в школах из-за непогоды - школьников отправили на дистанционку.

Еще напомним, что о сильных морозах в конце недели ранее казахстанцев предупреждали синоптики - особенно холодно будет в северной половине Казахстана. Например, до -41 градуса ночью прогнозировали на севере СКО.