Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Астане и ряде регионов школьников вновь перевели на дистанционку

Опубликовано:

Пустой школьный класс
Пустая аудитория. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Учеников первой смены отправили на дистанционку в некоторых регионах Казахстана в пятницу, 8 декабря, из-за непогоды, передает корреспондент NUR.KZ.

В официальном Telegram-канале ДЧС Астаны говорится, что, по данным столичного управления образования, в связи с ухудшением погодных условий сегодня учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

Отдел образования Павлодара в своем профиле в Instagram сообщил об отмене школьных занятий - сегодня занятия для учеников 1-9 классов первой смены тоже будут проводиться дистанционно.

Акимат области Абай сообщил в своем Telegram-канале, что в Бородулихинском районе на дистанционку переводят учащихся 1-11 классов первой смены, а в Бескарагайском - учеников 1-4 классов.

Издание "Алау" сообщило накануне вечером, что 8 декабря в Костанае и ряде районов Костанайской области учеников 0-11 классов первой смены переведут на дистанционное обучение.

Напомним, сегодня в Астане прогнозируется мороз до -21 градуса днем.

А по информации РГП "Казгиромет", в Костанае температура воздуха опустится до -25...-27 градусов днем. В Павлодаре ожидаются 30-градусные морозы.

Также отметим, что накануне в некоторых регионах Казахстана тоже отменили занятия в школах из-за непогоды - школьников отправили на дистанционку.

Еще напомним, что о сильных морозах в конце недели ранее казахстанцев предупреждали синоптики - особенно холодно будет в северной половине Казахстана. Например, до -41 градуса ночью прогнозировали на севере СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049769-v-astane-i-ryade-regionov-shkolnikov-vnov-pereveli-na-distantsionku/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.