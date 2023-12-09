Морозы до -20 и снегопад ожидаются в мегаполисах Казахстана в субботу

Синоптики рассказали о погоде на сегодня, 9 декабря, в Астане, Алматы и Шымкенте. Жителей мегаполисов ожидают снегопады и морозы до -20 градусов. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем достигнет -2 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра – 1,9 м/с.

Жителям Астаны в субботу синоптики пообещали ясную погоду. Дневная температура воздуха не опустится ниже -20 градусов, ночью снизится до -30 градусов. Скорость ветра при этом будет равна 3,2 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, будет снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью температура опустится до -5 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

Вчера из-за сильных морозов, гололеда и плохой видимости на трассах в семи областях Казахстана ввели ограничения. Также в минувшую пятницу в Алматы во второй половине дня начался снегопад – сотни рабочих вышли на улицы города.