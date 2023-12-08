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В семи областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Опубликовано:

Заснеженный автомобиль едет по дороге
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Из-за сильных морозов, гололеда и плохой видимости в пятницу, 8 декабря, вечером ввели ограничения на трассах в семи областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Согласно сообщению в Telegram-канале нацоператора по управлению автомобильными дорогами, по состоянию на 20:00 в связи с морозами до 35-38 градусов введено ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта на 54 участках автодорог республиканского значения в 7 областях.

Область Абай

  • а/д "Омск – Майкапчагай" км 587-733, на участке от границы Павлодарской области до Семея.

Акмолинская область

Все 20 участков по всем направлениям.

Актюбинская область

  • а/д "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный– Костанай" км 0-234, от поселка Карабутак до границы Костанайской области;
  • а/д "Самара – Шымкент" км 776-1153, участок АЗС "ЭколОйл" – развилка М-32 и А-26.

Павлодарская область

8 участков по всем направлениям.

Карагандинская область

  • "Кызылорда – Павлодар" км 967-1135, участок от Караганды до границы Павлодарской области;
  • "Калкаман – Баянауыл – Умиткер – Ботакара" км 231-234, участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара.

Костанайская область

  • "Жезказган – Петропавловск" км 340-377, участок от города Аркалык до границы Акмолинской области;
  • "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-232, от Тобыла до границы Акмолинской области;
  • "Екатеринбург – Алматы" км 418-539, участок от поселка Карабалык до границы Костаная;
  • "Екатеринбург – Алматы" км 556-729, участок от Тобыла до границы СКО;
  • "Мамлютка – Костанай" км 180-404, от границы СКО до Тобыла;
  • Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай км 234-503, от границы Актюбинской области до Рудного;
  • "Денисовка – Житикара – Мюктыколь – граница РФ" км 0-137, от поселка Денисовка до границы РФ.

Северо-Казахстанская область

  • "Екатеринбург – Алматы" км 729-856, от границы Костанайской области- до границы Акмолинской области;
  • "Челябинск – Новосибирск" км 465-655;
  • "Астана – Петропавловск" км 341-473, участок от границы Акмолинской области до села Бесколь;
  • "Петропавловск – Соколовка – граница РФ" км 11-72, от границы Петропавловска до границы РФ;
  • "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ" км 50-280, от границы Акмолинской области до границы РФ;
  • "Жезказган – Петропавловск" км 595-946, от границы Акмолинской области до села Бесколь;
  • "Мамлютка – Костанай" км 0-180, от Мамлютки до границы Костанайской области;
  • "Кокшетау – Рузаевка" км 61-196, от границы Акмолинской области до села Рузаевка;
  • "Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра" км 0-24, участок от села Саумауколь до мемориального комплекса;
  • "Петерфельд – Архангельск – Новокаменка" км 0-30, от села Петерфельд до автодороги А-16;
  • "Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы – Рощинское" км 0-228, от города Булаево до села Рощинское;
  • "Рощинское – Корнеевка – Волошинка" км 0-86, от села Рощинское до села Волошинка;
  • "Волошинка – Сергеевка – Тимирязево" км 0-119, от села Волошинка до села Тимирязево;
  • "Тимирязево – Сарыколь – граница области" км 0-31, от села Тимирязево до границы области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049977-v-semi-oblastyah-kazahstana-zakryli-dorogi-iz-za-nepogody/

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