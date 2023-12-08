В семи областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Из-за сильных морозов, гололеда и плохой видимости в пятницу, 8 декабря, вечером ввели ограничения на трассах в семи областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Согласно сообщению в Telegram-канале нацоператора по управлению автомобильными дорогами, по состоянию на 20:00 в связи с морозами до 35-38 градусов введено ограничение движения для грузовых, дизельных и общественных видов автотранспорта на 54 участках автодорог республиканского значения в 7 областях.

Область Абай

а/д "Омск – Майкапчагай" км 587-733, на участке от границы Павлодарской области до Семея.

Акмолинская область

Все 20 участков по всем направлениям.

Актюбинская область

а/д "Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный– Костанай" км 0-234, от поселка Карабутак до границы Костанайской области;

а/д "Самара – Шымкент" км 776-1153, участок АЗС "ЭколОйл" – развилка М-32 и А-26.

Павлодарская область

8 участков по всем направлениям.

Карагандинская область

"Кызылорда – Павлодар" км 967-1135, участок от Караганды до границы Павлодарской области;

"Калкаман – Баянауыл – Умиткер – Ботакара" км 231-234, участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара.

Костанайская область

"Жезказган – Петропавловск" км 340-377, участок от города Аркалык до границы Акмолинской области;

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-232, от Тобыла до границы Акмолинской области;

"Екатеринбург – Алматы" км 418-539, участок от поселка Карабалык до границы Костаная;

"Екатеринбург – Алматы" км 556-729, участок от Тобыла до границы СКО;

"Мамлютка – Костанай" км 180-404, от границы СКО до Тобыла;

Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай км 234-503, от границы Актюбинской области до Рудного;

"Денисовка – Житикара – Мюктыколь – граница РФ" км 0-137, от поселка Денисовка до границы РФ.

Северо-Казахстанская область