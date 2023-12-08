Снегопад начался в Алматы: сотни рабочих вышли на улицы города (фото, видео)

В пятницу, 8 декабря, во второй половине дня в Алматы начался снегопад. Коммунальные службы города будут работать в круглосуточном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в акимате, снегопад начался в 8 часов вечера и, как сообщают синоптики, продлится до обеда следующего дня.

В управление развития коммунальной инфраструктуры южной столицы рассказали, что на опасных участках, спусках, подъемах, съездах транспортных развязок в целях предупреждения гололедных явлений еще до начала снегопада превентивно произведена обработка дорожного полотна жидкими реагентами.

Сейчас по городу работают 112 пескоразбрасывателей, которые посыпают дороги противогололедными материалами.

Коммунальные работники убирают снег. Фото: акимат Алматы

Организованы работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов.

Ночью бороться с последствиями снегопада на улицах Алматы будут 346 дорожных рабочих и 365 единиц спецтехники.

Спецтехника убирает снег. Фото: акимат Алматы

Организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

В "Казгидромете" между тем сообщают, что ночью ожидается умеренный снег, с утра он перейдет в слабый. Прогнозируется, что снегопад закончится к трем часам дня в субботу, 9 декабря.

Сегодня ночью в Алматы ожидается до минус 7 градусов, днем 9 декабря термометры покажут около 4 градусов мороза. Скорость ветра составит 3-8 м/с.