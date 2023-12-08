Метели на юге, 40-градусные морозы на севере: какая погода ожидается в Казахстане в субботу

В субботу, 9 декабря, в регионах Казахстана ожидаются сильные морозы, снегопады, метели и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, завтра, 9 декабря, в Астане ожидается переменная облачность и 21-23 градуса мороза, ночью прогнозируют 32-градусный мороз. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Акмолинской области обещают небольшой снег, усиление ветра до 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит 35-40 градусов ниже нуля, днем - до минус 24-29 градусов. Жителей Кокшетау предупреждают, что ночью в городе ожидается мороз до 35-37 градусов.

В Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться в диапазоне 9-16 градусов мороза.

Жителей Актюбинской области также предупреждают о сильном ветре с порывами до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в области опустится до минус 20-28 градусов, днем ожидается от 12 до 23 градусов ниже нуля.

В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ночью прогнозируют до минус 35-40 градусов, в некоторых районах - до минус 37-42 градусов, днем температура поднимется до 22-30 градусов. В обеих областях ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.

В Карагандинской области осадков не ожидается, ночью здесь прогнозируют до 30 градусов мороза, днем - до минус 18-23 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

Почти такая же погода ожидается в области Ұлытау. Осадков здесь не будет, ночью ожидается до минус 18-23 градусов, днем - до 13-18 градусов мороза. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай завтра ожидается небольшой снег, туман и низовая метель. В ВКО ночью прогнозируют до 33 градусов мороза и усиление ветра до 9-14 м/с. В области Абай синоптики обещают морозы до 20-25 градусов и ветер с порывами до 15-18 м/с.

В Жамбылской области ночью ожидаются снегопад и метели, на юге и в горных районах области прогнозируют туман, гололед и усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью в регионе похолодает до 10-15 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до минус 2-7 градусов.

В Туркестанской области тоже прогнозируют снег, в горных районах области - сильный снегопад, гололед и туман. Ночью на севере области ожидается до 11-16 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до 2 градусов тепла.

В Шымкенте ночью и утром прогнозируют снег, гололед и туман. Ночью термометры покажут 5-7 градусов мороза, днем ожидается от 0 до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.