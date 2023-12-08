Морозы до 43 градусов обещают в Казахстане в выходные

Морозы сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня, с 9 по 11 декабря. На севере страны похолодает до -43 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В этот период, согласно прогнозам, под влиянием Арктического антициклона на большей части республики ожидается прекращение осадков и морозная погода.

Но с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке страны пройдет снег, на юго-западе и южных регионах Казахстана сохраняются осадки в виде дождя и снега, на юге страны 9-11 декабря в предгорных, горных районах пройдет сильный снег.

В ночные часы температура воздуха понизится на северо-западе до 20-37 мороза, на севере - до 30-38 мороза, на крайнем севере страны - до 40-43 мороза, в центре, на востоке страны - до 25-35 мороза.

Кроме того, по республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - туманы.

Отметим, что из-за сильных морозов в Казахстане отменяют занятия в школах - накануне на дистанционный формат обучения были переведены ученики первой смены в Павлодаре, Костанае и Рудном, а также в некоторых районах ВКО и области Абай.

Сегодня занятия также отменили в Астане.

Ранее синоптики предупреждали, что сильные морозы придут в Казахстан в конце недели. Например, 8 декабря на севере СКО столбики термометров опустятся ниже -40 градусов.