Морозы до 41 градуса обещают в Казахстане на этой неделе

В эту пятницу, 8 декабря, в нескольких регионах Казахстана ожидаются сильные морозы - синоптики предупреждают, что температура опустится ниже 40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщается на сайте РГП "Казгидромет", резкое понижение температуры прогнозируют в Северо-Казахстанской области - здесь с минус 10 градусов похолодает сразу до минус 29-34, 8 декабря ночью в области ожидается минус 33-38 градусов, а на севере региона минус 41 градус мороза.

Сильное похолодание ждет и жителей Акмолинской области - сегодня-завтра здесь прогнозируют понижение температуры с минус 1-6 градусов до минус 26-31 градуса. 8 декабря ночью в регионе ожидается до 36-38 градусов мороза.

Астанчан также предупреждают о сильных морозах - сегодня-завтра здесь похолодает с минус 1-3 градусов до минус 23-25 градусов, а в пятницу ночью ожидается до 27-29 градусов мороза.

До 40 градусов похолодает на севере Павлодарской области 8 декабря, на остальной части региона в пятницу ожидается минус 32-37 градусов.

С плюсовых значений до 18 градусов мороза опустится температура также в областях Ұлытау и Абай, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Синоптики отмечают, что дальше морозы в этих регионах будут усиливаться.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.