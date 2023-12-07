Занятия в школах отменили в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды

Занятия в школах отменили в ряде регионов казахстана из-за ухудшения погодных условий - детей перевели на дистанционный формат обучения, передает NUR.KZ.

Глава отдела образования Павлодара Куаныш Кыдралин в своем профиле в Instagram сообщил, что учащиеся предшкольных групп, а также 1-11 классов первой смены будут заниматься дистанционно.

По его словам, в городе наблюдается температура -20 градусов, также усилился ветер до 14-20 м/с. Вместе с этим в городе гололед.

Акимат области Абай предупредил в своем Telegram-канале, что из-за непогоды сегодня занятия будут проводиться дистанционно для учеников 1-11 классов Кокпектинского и Бородулихинского районов. Там наблюдается метель и гололед.

Издание "Устинка" пишет, что, по информации областного управления образования, занятия переводятся на дистанционный формат обучения:

0 по 11 классы первой и второй смен - в Курчумском районе - СШ села Тоскайын;

с 0 по 9 классы - в районе Самар - СШ села Амангельды;

с 0 по 4 классы - в Курчумском районе - СШ села Барак Батырс, села Шанагаты;

в Глубоковском районе - СШ села Предгорное.

По информации "Алау", в Костанае и Рудном сегодня тоже перевели занятия учеников 0-4 классов первой смены на дистанционный формат.

Напомним, что синоптики пообещали в ближайшие дни сильное похолодание в Казахстане, особенно в северных регионах. Согласно прогнозам, на севере СКО ночью 8 декабря похолодает до -41 градуса.

Еще о сильных морозах предупредили жителей Астаны - там столбики термометров опустятся ниже -25 градусов, и жителей Павлодарской области, где по ночам похолодает до 037 градусов.