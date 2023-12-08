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Снегопад в Алматы и Шымкенте, мороз до 26 градусов в Астане обещают синоптики

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Школьники переходят дорогу во время снегопада
Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 декабря - в столице прогнозируют мороз до 26 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха составит -21 градус, а ночью снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в Казахстан придут морозы до 41 градуса. В частности, о сильном похолодании предупреждают жителей северных, восточных и центральных областей страны.

А вчера в Акмолинской области из-за сильных морозов полицию региона перевели на усиленный режим несения службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049760-snegopad-v-almaty-i-shymkente-moroz-do-26-gradusov-v-astane-obeschayut-sinoptiki/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопад в Алматы и Шымкенте, мороз до 26 градусов в Астане обещают синоптики

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