Снегопад в Алматы и Шымкенте, мороз до 26 градусов в Астане обещают синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 8 декабря - в столице прогнозируют мороз до 26 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха составит -21 градус, а ночью снизится до -26 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 6 градусов, ночью опустятся до -1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 3,5 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в Казахстан придут морозы до 41 градуса. В частности, о сильном похолодании предупреждают жителей северных, восточных и центральных областей страны.

А вчера в Акмолинской области из-за сильных морозов полицию региона перевели на усиленный режим несения службы.