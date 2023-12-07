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Полицию одного из регионов Казахстана перевели на усиленный режим из-за 38-градусного мороза

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Сотрудник полиции разговаривает с водителем
Полицейский. Иллюстративное фото: Facebook / Ерлан Тургумбаев

Полицию Акмолинской области перевели на усиленный режим из-за сильных морозов - более 400 полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД РК, в четверг, 7 декабря, в связи с понижением температуры до -38 градусов с 18:00 будет введено ограничение движения для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, работающих на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.

"Инспекторов ориентировали на оказание помощи автомобилистам. Руководство поручило предупредить компании, занимающиеся перевозками детских групп, о том, что передвижение в такую погоду опасно", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в Казахстан придут морозы до 41 градуса. В частности, о сильном похолодании предупреждают жителей северных, восточных и центральных областей страны.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049702-politsiyu-odnogo-iz-regionov-kazahstana-pereveli-na-usilennyy-rezhim-iz-za-38-gradusnogo-moroza/

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