Названы сроки завершения очистки дна Сайрана в Алматы

Очистка водохранилища Сайран. Фото: instagram.com/_adilbaev_serik

Управлением экологии и окружающей среды Алматы ведутся работы по очистке дна водохранилища Сайран. Об этом сообщил руководитель ведомства Серик Адилбаев на своей официальной Instagram-странице.

В управлении рассказали, что на механической очистке дна и берегов от мусора, ила и камыша задействованы 4 экскаватора, 30 самосвалов и 10 рабочих. С начала работ осуществлено 710 рейсов на самосвалах и вывезено 11350 кубических метров ила. Работы в ведомстве планируют завершить до конца мая 2023 года.

"Также проектом предусмотрены дноуглубительные работы, уполаживание откосов западного берега, стабилизация русла реки, очистка, устройство пляжей и ремонт пирса левобережной части.

Общая площадь участка, отведенного для благоустройства, составляет 100 га. А площадь очистки дноуглубления – 162 тыс. кв. м", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что механическая очистка создает условия для запуска биологических процессов восстановления экологического баланса водоема.

Водохранилище Сайран располагается на реке Большая Алматинка и ограничивается улицами Варламова (на восточной стороне), Садовникова (на западной), а также Толе би (на северной стороне) и проспектом Абая (на южной).

Водохранилище Сайран. Скриншот: Google Maps

Напомним, в январе аким Алматы Ерболат Досаев анонсировал реконструкцию и благоустройство озера Сайран. По его словам, последние масштабные работы по очистке и реконструкции на Сайране проводились в 1971 году, то есть больше 50 лет назад.

А 8 февраля стало известно, что Управление экологии и окружающей среды города Алматы приступило к работам по очистке дна водохранилища.

Позднее в Сети появилось видео, на котором экскаваторы застряли на озере Сайран. В акимате города сообщили, что из-за резкого потепления и в связи с увеличением объема талых вод, грунт размягчился, поэтому три экскаватора, не соблюдавшие меры предосторожности, застряли на объекте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013085-nazvany-sroki-zaversheniya-ochistki-dna-sayrana-v-almaty/