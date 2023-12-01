Алматинцы будут платить больше за электричество
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Электроэнергия подорожала в Алматы. Об этом сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин во время внеочередной XI сессии маслихата города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.
Как сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, с 1 ноября тариф на электроэнергию повышен:
- для юридических лиц – на 1,2% (на 0,31 тенге – с 26,4 тенге до 26,7 тенге);
- для физических лиц – на 7% (на 1,51 тенге – с 21,6 тенге до 23,1 тенге) за 1 кВтч.
При этом учтены меры поддержки для социально-уязвимых слоев населения.
"Для оказания дополнительной поддержки социально уязвимым гражданам предлагаем повысить размер компенсации до 0,6 МРП (2070 тенге) и принять соответствующее решение маслихата. Это позволит увеличить социальную помощь на 345 тенге на жилище", — заявил замакима Алматы.
Напомним, в июле руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева рассказывала, как вырастут тарифы на электроэнергию и другие услуги ЖКХ в южной столице.
В начале ноября министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о том, возможно ли поднятие тарифов на электроэнергию в случае модернизации инфраструктуры.
Также мы рассказывали, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги.
Напомним, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048656-almatintsy-budut-platit-bolshe-za-elektrichestvo/