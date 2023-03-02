"50% пенсионных накоплений на любые цели": очередной фейк распространяют в Казнете

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, предлагают пенсионерам получить 50% накоплений на любые цели. Как говорится на официальном сайте ЕНПФ, данная информация является фейковой.

"ЕНПФ информирует своих вкладчиков и получателей об участившихся случаях рассылки мошенниками в социальных сетях недостоверной информации.

Лжепосредники, представляясь сотрудниками фонда, предлагают пенсионерам за отдельную плату получить 50% пенсионных накоплений на любые цели. Данная рассылка является фейковой и не соответствует действительности", – говорится в сообщении фонда.

Как отметили в Едином накопительном пенсионном фонде, в связи с этим они рекомендуют вкладчикам игнорировать распространяемые в соцсетях и других источниках сообщения о возможности за определенную плату снять половину пенсионных накоплений.

Также в пенсионном фонде призвали не обращаться к третьим лицам и проверять информацию только на официальном сайте либо официальных страницах фонда в социальных сетях.

В ЕНПФ напомнили, что законодательством РК предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (далее – ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в случае, если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50% от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора.

Напомним, что с 2021 года у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления из ЕНПФ на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом, как ранее мы писали, к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности. Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД. По этой же причине размеры порогов ежегодно увеличиваются вместе с ростом минимальной заработной платы, пенсии и прожиточного минимума.

В 2022 году пороги минимальной достаточности (ПМД) для использования пенсионных накоплений увеличились почти в два раза. В этом году они выросли еще больше. Так, ПМД на 2023 год составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.

Добавим, что, согласно информации на сайте ЕНПФ, акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" (АО "ЕНПФ") было создано 22 августа 2013 года на базе Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ).

Учредителем и акционером АО "ЕНПФ" является правительство РК в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Казахстана. Управление пенсионными активами АО "ЕНПФ" осуществляет Национальный банк РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2011445-50-pensionnyh-nakopleniy-na-lyubye-tseli-ocherednoy-feyk-rasprostranyayut-v-kaznete/