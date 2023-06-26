Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На информацию о том, что сервисы Egov.kz расположены на американских серверах, ответили в НИТ

Опубликовано:

Сайт Egov.kz
Сайт Egov.kz. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях распространяются сообщения о том, что работу портала Egov.kz обеспечивают сервера, расположенные в США. Данная информация является фейком, передает Stopfake.kz.

Информацию о расположении сервисов Egov.kz на серверах в США опровергли в АО "Национальные информационные технологии".

"Все сервера "Электронного правительства" Республики Казахстан находятся на территории страны", – сообщили в пресс-службе компании.

Распространяемый фейк
Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Как отмечают фактчекеры, ранее в Казнете уже появлялось сообщение о том, что портал "Электронного правительства" РК размещен на зарубежных серверах. Но тогда в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заявили, что все сервера, обеспечивающие работу портала, расположены на территории республики.

Добавим, что "Электронное правительство", согласно информации на портале, – это единый механизм взаимодействия государства и граждан, а также государственных органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при помощи информационных технологий.

Именно этот механизм позволил сократить очереди в государственные органы, упростить и ускорить получение справок, свидетельств, разрешительных документов и многого другого.

АО "Национальные информационные технологии" принимает непосредственное участие в управлении и сопровождении портала "Электронного правительства". Портал "Электронного правительства" функционирует с 2006 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2026390-na-informatsiyu-o-tom-chto-servisy-egovkz-raspolozheny-na-amerikanskih-serverah-otvetili-v-nit/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.