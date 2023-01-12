Фейк о том, что материться в общественном месте можно будет по абонементу, появился в Казнете

Ресторан. Иллюстративное фото: pexels.com

В казахстанских мессенджерах появилась информация о том, что якобы казахстанцы смогут свободно материться в общественных местах, если заранее оплатят штраф или приобретут абонемент. Это фейк, предупредил сайт Storfake.kz.

В распространившейся в Сети информации сообщается о том, что якобы любой казахстанец, который хочет использовать нецензурную брань в общественном месте может заранее оплатить штраф за нее. При этом размер штрафа, как утверждают авторы рассылки, уменьшится вполовину.

При этом, отмечается, что такая опция даст возможность материться только в течение часа, а потому МВД якобы рассматривает возможность приобретения месячного или годового абонемента на мат.

Авторы сообщения ссылаются на слова пресс-секретаря МВД Нурдильды Ораз. Тем не менее, как подчеркнул сам Ораз на своей странице в Instagram, таких заявлений он не делал и, более того, уже как полгода не работает в МВД.

"Это фейк! Опубликовано от моего имени. Во-первых, уже прошло полгода, как я ушел из сферы внутренних дел. Во-вторых, нет ни ссылки на официальный сайт, ни его названия. Все равно нужно выяснить, кто оклеветал меня. Не вижу выхода, кроме как подать заявление в органы внутренних дел", – заявил он.

Усиление наказания за мат в общественном месте

Напомним, что 3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.

"В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах.

В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП, или 17 250 тенге, или арест до 15 суток.

В новой редакции размер штрафа составит 20 МРП, или 69 тыс. тенге, либо арест от 5 до 30 суток", – объяснил позже замначальника управления Комитета адмполиций МВД РК Азамат Куримбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005101-feyk-o-tom-chto-materitsya-v-obschestvennom-meste-mozhno-budet-po-abonementu-poyavilsya-v-kaznete/