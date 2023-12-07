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Коммунальная авария: мазут полился из батарей в Щучинске

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Мазут полился из батарей
Мазут. Кадр из видео: КТК

В трубы системы городского теплоснабжения в Щучинске попал мазут - темно-коричневая жидкость полилась из батарей горожан, передает сайт телеканала КТК.

О том, что батареи наполнились мазутом жители Щучинска узнали случайно - некоторые решили сбросить воздух из батарей перед сильными морозами и ужаснулись.

"Когда открыла, я увидела, что течет очень густая такая смесь. И я быстренько перекрыла кран, потому что я все забрызгала: мебель, пол, и поэтому больше открывать не рискнула. Я теперь представляю, что будет в наших батареях. Будут ли у нас там батареи чистые, сумеют ли их промыть или нет?" - жалуются горожане.

Из-за случившегося пришлось перевести учеников гимназии №8 на дистанционное обучение.

Как рассказали в школе, батареи в учебном заведении стали остывать - сантехники грешили на воздушные пробки в системе, но, когда решили проверить, то их ждал неприятный сюрприз.

Брызги горячего мазута разлетелись повсюду - уборщицам пришлось отмывать классы и коридоры школы.

"Похолодания в батареях были, ну, местами, получается, у нас же металлические. И мы обратились в нашу организацию, которая обслуживает. Они приехали, свои работы сделали. Сейчас вот у меня персонал, получается, отрабатывает, ну, моют, подготавливают. На сегодняшний день у нас школа перешла на дистанционный формат обучения", - сообщила директор школы Гульмира Калиева.

Тепловики признали, что мазут попал в систему. По их словам, произошла авария, когда в котельной, которая отапливает 76 домов, запускали отопление.

"На линии паропровода произошел свищ, что повлек за собой небольшое попадание водомазутной смести в систему подпитки. Далее это ушло все в систему отопления. Проводятся работы по сепарации, улавливанию мазута на 12 котельных, ну, смесей мазутных, и промывке системы отопления школы и зданий", - прокомментировал случившееся замдиректора ТОО "Жана Турмыс" Асхат Ильдебаев.

Сейчас горожане опасаются, что после промывки в батареях все равно останется мазут - радиаторы придется менять, причем за свой счет.

Источник: КТК.

Отметим, что в большинстве регионов Казахстана отопительный сезон стартовал в первой половине октября в этом году. Тогда в Минэнерго признали, что есть регионы с "небольшим отставанием", но его назвали некритичным.

Стоит отметить, что иногда в городах происходят временные отключения отопления - связано это с ремонтными работами. Например, не так давно в Алматы, в одном из районов, для обеспечения безопасности при ремонте на насосной станции вводились ограничения по подаче тепла и горячей воды.

В ноябре эксперты сообщали, что миллиарды тенге задолжали за коммунальные услуги казахстанцы, причем чаще всего жители РК не платят именно за отопление. Долг составляет почти 5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049557-kommunalnaya-avariya-mazut-polilsya-iz-batarey-v-schuchinske/

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