Один из районов Алматы частично останется без тепла

В Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от теплоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на информацию ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как сообщает коммунальная служба, временное ограничение подачи отопления и горячего водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при ремонте на насосной станции.

"Временное ограничение теплоснабжения вводится 23 ноября текущего года ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Рыскулова — Жансугурова — Глазунова — Сейфуллина, а также микрорайон Кулагер, Дорожник и Айнабулак-1, 2, 3, 4", — говорится в сообщении.

Восстановить подачу тепла и горячей воды в в компании обещают к полуночи.

Здесь также напомнили, что в случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар), нужно не предпринимать самостоятельных действий и сразу сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.

Мы сообщали о том, что отопление в Алматы начали подключать 10 октября.

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Не менее удручающая ситуация сложилась и у жителей коттеджного городка в Астане, которые боятся остаться зимой без тепла и электричества.

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